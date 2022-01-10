ОДКБ пробуждается, но надолго ли?

Контингент ОДКБ по запросу президента Казахстана прибыл в страну для выполнения своей миссии – оказания вооруженной поддержки одному из членов организации. Такое событие имело своим логическим следствием проведение внеочередной сессии ОДКБ в режиме видеоконференции. Произошедшее в Казахстане заставляет по-иному взглянуть на всю структуру безопасности на постсоветском пространстве. Стало окончательно понятно, что основные вызовы находятся сейчас не вовне, а внутри государств. Готова ли ОДКБ адекватно реагировать именно на такие угрозы?

Но сегодня важнее было даже не обсудить готовность, и не проанализировать эффективность переброски войск в Казахстан (да и кто будет это делать под камерами?), а послать ясное сообщение всему миру, и в первую очередь Западу, по итогам произошедшего. Поэтому онлайн заседание транслировалось в прямом эфире и было абсолютно открытым мероприятием.

Его смысл заключался именно в пиаре - решение ОДКБ коллективное и пересмотру не подлежит, его лидеры разрешения ни у кого на свои действия просить не будут. Также главы государств солидаризировались с оценкой Касыма-Жомарта Токаева произошедшего как проявления террористической активности.

На сессии президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон обозначили новые возможные точки напряжения для ОДКБ – Узбекистан и граница с Афганистаном. При этом надо учитывать, что Узбекистан не состоит в ОДКБ. Таким образом, выступление Лукашенко можно расценивать как недвусмысленное предложение Ташкенту вернуться в ОДКБ. Быстрая переброска войск организации в Казахстан продемонстрировала, по мысли президентов, ее эффективность и надежность, и теперь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев должен осмыслить намек.

Узбекистан – ключевая страна Средней Азии, единственная, граничащая со всеми государствами региона, самая большая по населению. И ее явно не хватает в ОДКБ для обеспечения безопасности Средней Азии, особенно с учетом последних событий в Афганистане, о которых говорил Рахмон. И не забудем, что Узбекистан также имеет границу с Афганистаном. Очень эффектно также выглядела сцена, когда президент России Владимир Путин под завершение сказал, что он хочет позвонить Эмомали Рахмону, показывая тем самым, что услышал его просьбу о помощи с афганской границей.

Важным аспектом стало упоминание угрозы «цветных революций» и «майданных технологий», о которых говорил Владимир Путин. В этом смысле ОДКБ словно становится чем-то вроде «Священного союза», образованного после победы над Наполеоном в 1815 году, и в котором Россия играла ведущую роль. То есть организация мыслится как охранительная и консервативная, призванная не допустить насильственной смены режимов путем уличной активности. Разумеется, во внешний мир были обращены заверения, что войска ОДКБ будут незамедлительно выведены после завершения операции. А это значит, что никакой «оккупации» Казахстана не произошло.

MOD Russia/Global Look Press

ОДКБ, наконец, нашла смысл своего существования, raison d'etre. До этого тридцать лет организация представляла собой не вполне понятную структуру, с неясными целями, что-то аморфное и неэффективное. Теперь ее задача ясна - быть на страже действующих властей, помогать странам-участницам в случае «цветных революций».

Пикантным было участие в сессии ОДКБ премьера Армении Никола Пашиняна (сейчас он там председательствует, так что формально все документы исходят от него) и главы правительства Киргизии Акылбека Жапарова (не путать с президентом Садыром Жапаровым). Пашинян сам пришел в мае 2018 года к власти на волне цветной революции, свергая предшественников уличными демонстрациями, а теперь вынужден участвовать в подавлении похожих выступлений – парадокс политика, желающего удержаться у власти. Но Ереван полностью зависим от Москвы, обеспечивающей его безопасность и оборонный потенциал, так что выбора у Пашиняна нет.

С Киргизией еще интереснее, власть там уже трижды менялась в результате переворотов («цветных революций»), и нынешнее правительство – не исключение. Действующий президент Жапаров чуть более года назад еще сидел в тюрьме как политический заключенный, и лишь очередная народная революция освободила его из заключения и сделала главой государства. Поэтому в Киргизии тема участия ее войск в спасении власти Токаева особенно непопулярна. Парламент, который должен был давать разрешение на отправку военных, в первый день не смог собраться, а на второй при первом голосовании проголосовал против, и лишь со второй попытки было получено нужное большинство голосов.

Депутаты тем самым показали, что, в отличие от других стран Средней Азии, они - реальная сила, и с ними нужно считаться. Они не упустили возможность показать зубы президенту, заставив того понервничать. Если бы он согласия не получил, то, конечно, это было бы для него позором на фоне его коллег по ОДКБ - парламент не разрешил отправку войск. С Бишкеком перестали бы считаться, и он стал бы посмешищем. Но, конечно, киргизам приятно, что они могут наконец-то, оказаться выше казахов. До этого именно Киргизия была маленькой бедной страной, с постоянными переворотами, тогда как на ее фоне Казахстан представлялся большим богатым государством со стабильным режимом. Теперь же и у «старшего» северного соседа случилась неприятность.

t.me/ kazfreee

В эти дни громко прозвучал скандал с киргизским музыкантом Викрамом Рузахуновым, который был задержан в Алма-Ате и под видеокамеру с разбитым лицом рассказал, что был приглашен за 200 долларов участвовать в беспорядках. Когда музыканта узнали, началась кампания за его освобождение. В итоге кадры с его «признаниями» были удалены, а сам он освобожден. Но остается вопрос о остальных задержанных киргизах, кроме того, вечером 10 января появилась информация, что двое граждан Киргизии были убиты во время беспорядков. Получается, что киргизский миротворческий контингент отправился на помощь стране, в которой арестовывают и убивают граждан Киргизии.

Так что, учитывая все эти обстоятельства, не стоит удивляться, что киргизский президент неожиданно взял «кратковременный отпуск», и предпочел пропустить это в высшей степени важное мероприятие. Видимо, он не хочет, чтобы с ним связывали принимаемые непопулярные решения. Но его премьер Жапаров озвучил на сессии просьбу внимательно разобраться с задержанными гражданами Киргизии.

Внутренний кризис в Казахстане «встряхнул» и «оживил» ОДКБ. Теперь организации предстоит показать – было ли это разовым проявлением активности или ее боевой наступательный порыв будет поддерживаться и впредь.