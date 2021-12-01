«Не выпендрёж»: Лукашенко объяснил зачем носит военную форму

Ношение военной формы помогает быть своим в кругу военных. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя зачем он носит военный китель. По его словам, это не «выпендрёж». Глава республики признался, что его часто за это критиковали, но сейчас привыкли.

Лукашенко рассказал, что он уже давно в военной форме и дело не втом, что он когда-то служил в погранвойсках.

Это принципиально, дело даже не в этом, что в погранвойсках, и в армии служил немало лет. Дело ведь в том, что, если главнокомандующий, а ведь я же главнокомандующий вооружёнными силами, приходит к военным в военной форме, они его считают за своего, — сказал президент.

Как пояснил глава Белоруссии, военная форма для него не «выпендрёж», раньше его «много критиковали из-за этого, но сейчас уже привыкли».