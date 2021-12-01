«Сараи стоят»: Лукашенко напомнил, что ему не хватает ядерного чемоданчика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём намерении вернуть в страну ядерное оружие. По его словам, он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы, под которой, прежде всего, понимается Польша. Возможно ли это с международно-правовой и военно-технической точки зрения — в материале NEWS.ru.

В эпоху холодной войны США и СССР вошли в жёсткое противостояние по многим военно-политическим вопросам, но ядерная угроза оставалась из них самым пугающим для всего мира. Поэтому в публичное пространство эту тему выносили очень осторожно, обсуждали в СМИ редко, хотя дипломаты и военные вели закрытые переговоры о ядерном оружии почти непрерывно. Специалисты тогда уверяли , что его к середине 1980-х годов скопилось так много, что на каждого жителя Земли приходилось чуть ли не по 10 тонн взрывчатки.

Разрядку напряжённости в эпоху перестройки и призыв Михаила Горбачёва полностью ликвидировать ядерное оружие к 2000 году в целом международное сообщество восприняло положительно. Однако развал СССР озадачил Запад: советский ядерный потенциал мог попасть в руки нескольких президентов новых государств. Первой из стран СНГ мировое сообщество успокоила Белоруссия, официально отказавшись от ядерного наследства Советского Союза — в июле 1993 года она присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В качестве поощрения за такой шаг США, Россия и Великобритания предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обещания в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года.

Президент России Борис Николаевич Ельцин (справа) и Президент США Билл Клинтон (слева) Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Судя по новым заявлениям Лукашенко, он намерен перечеркнуть международные договоры, под которым ставил свою подпись. Но к этому его подталкивают сами инициаторы тех соглашений — западные страны, такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru дипломат и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Это ответный шаг на вызывающее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном размещении ядерного оружия в странах Восточной Европы. Угрозы генсека — грубейшее нарушение основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года, где сказано, что ядерное оружие не должно размещаться на территории новых членов НАТО. Выходит, руководство НАТО аннулировало основополагающий акт? США пописали договор AUKUS, которой предусматривает строительство для Австралии ядерных подводных лодок. Это тоже нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Двойные стандарты Запада! Ответ ему Лукашенко логичен, — убеждён российский военный эксперт.

Президент Белоруссии заверил общественность, что все «сараи» на территории республики, в которых якобы находилось советское ядерное оружие, им предусмотрительно сохранены. По данным специалистов, в БССР находилось 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. Лукашенко уже не раз публично высказывал сожаление об отказе от такого наследства. Присоединение к ДНЯО ещё в 2010 году он назвал «жесточайшей ошибкой».

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Специалисты утверждают, что военно-техническая возможность вернуть себе ядерный потенциал у Минска есть. Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с NEWS.ru уточнил, что именно имел в виду президент под «сараями» для ядерного оружия.

У Белоруссии на вооружении стоят несколько артиллерийских и ракетных систем, которые могут стрелять ядерным боеприпасом. Это советская 152-мм армейская самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» и советский же тактический ракетный комплекс «Точка». Эксплуатационные сроки их на пределе, но считается, что они до сих пор в строю. Имеются также и советские буксируемые орудия 2А36 «Гиацинт-Б», — рассказал собеседник. Александр Зимовский эксперт по Белоруссии эксперт по Белоруссии

Эксперт напомнил, что для артиллерийского калибра 152 мм в СССР был специально разработан ядерный снаряд мощностью от килотонны, официально он снят с вооружения, однако дальнейшее развитие систем ядерного оружия небольшой мощности никогда не прекращалось. Это означает, что применение Белоруссией ядерного оружия мощностью от килотонны до 200 килотонн технически вполне осуществимо, потому что все необходимые средства доставки есть.

Но пойдёт ли Россия навстречу Лукашенко? В этом у Москвы нет никакой необходимости, убеждён белорусский политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с NEWS.ru политолог напомнил, что современные средства ускоряют подлёт ракет до нескольких секунд, поэтому неважно, располагаются ли они в Белоруссии или на западе России.

К тому же, если ядерные комплексы будут находиться в Белоруссии, они делают уязвимой её территорию. Американские ракеты в советские времена были направлены на те пункты, где они располагались, в частности в БССР. Лукашенко создаёт угрозу жизни белорусам. Но самое главное, что он не понимает, что к этим ракетам его не подпустят — ядерная кнопка всё равно останется в России. Он не разбирается в этих вопросах, просто пытается набить себе цену, — убеждён политолог.

Болкунец заметил, что так называемые сараи — шахты базирования бывших советских ракет — не пустуют, в них разводят вёшенки и шампиньоны. Ещё местные хозяйственники хранят в бывших военных амбарах сено. Они уж точно будут против возвращения в Белоруссию смертоносных ракет.

К неожиданным высказываниям Александра Лукашенко, похоже, в мире уже привыкли. Но в то же время эксперты напоминают, что даже в годы холодной войны спекулировать на ядерной теме у лидеров ведущих держав было не принято — слишком опасной для мира была тема, даже на словах.