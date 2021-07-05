Названа страна, где готовится новая антироссийская провокация

Запад снова готовит антироссийскую провокацию в постсоветской стране. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на данные NewEurope.

Речь идёт о Молдавии. Отмечается, что за 30 лет Запад инвестировал в эту страну более двух миллиардов евро.

США и Европейский союз являются наиболее важными донорами, и они готовы помочь Молдове осуществить переход от коммунизма к свободному рынку, — говорится в материале.

На Западе считают, что все беды Молдавии происходят из-за России, потому что она контролирует Приднестровье. В последнее время Молдавия стала новой областью западных интересов. По данным источников ЕС, Запад потратит около 56 миллионов евро на то, чтобы главная проевропейская партия Молдавии «Действие и солидарность», одним из членов которой является новый президент страны Майя Санду, победила на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 11 июля. Это будет сделано для того, чтобы навсегда вывести Молдавию из сферы российских интересов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организовали слежку. Сделал это якобы глава МВД республики Павел Войку.