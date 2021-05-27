Президент Молдавии обвинила МВД в слежке за её семьёй

https://static.news.ru/photo/164accc6-27a2-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/dpa

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организовали слежку. И сделал это якобы глава МВД республики Павел Войку. Её заявление опубликовал телеканал ТВ-8.

Министр не может следить за мной, поскольку у меня есть охранники. И он распорядился организовать слежку за моей семьёй. Это делается с целью давления, — сказала Санду.

Она добавила, что слежка, по её данным, идёт уже минимум несколько недель. Такое же давление оказывалось и на других политиков, не связанных с Партией социалистов. Своих политических оппонентов она и обвинила в заказе слежки.

Писать жалобы на главу МВД она не видит смысла, ведь их всё равно не рассмотрят как следует, считает президент. Она уверена, что ситуацию переломит только изменение системы внутренних дел и юстиции, которое произойдёт после предстоящих 11 июля выборов в парламент.

Молдавией на сегодняшний день управляет посол США. Об этом ранее заявил экс-президент республики, глава Партии коммунистов Владимир Воронин. «Страна уже несколько лет находится под внешним управлением, мы квартиранты в этой стране», — сказал он.