МВД Казахстана выступило с заявлением из-за протестов в столице

Фото: wikiway.com

Астана

Пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана опубликовала на странице Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) официальную реакцию ведомства на протесты, которые прошли в Астане из-за переизбрания Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны. По информации правоохранительных органов, некий предприниматель незаконно устроил акцию в центре города с привлечением порядка 300 молодых людей. Отмечается, что нарушители правопорядка оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции.

Полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам. В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию, — сказано в пресс-релизе.

В министерстве при этом не уточнили, какая была конечная цель организатора незаконной акции.

Ранее сообщалось, что в Астане начались протесты после переизбрания Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана. в столице республики начались жесткие задержания, местные власти отключили интернет, спустя час доступ к Сети появился. Акции протеста попали на видео. Позже, по информации СМИ, государственная техническая служба Казахстана объяснила перебои с интернетом «аварией на оборудовании электроснабжения».