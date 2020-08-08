МВД Белоруссии проводит заседание оперштаба в связи с протестами

https://static.news.ru/photo/b1714ce0-da84-11ea-84c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: belteanews/Twitter.com

МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в Минске.

О том, что в МВД началось заседание, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передаёт ТАСС.

Заседание связано с протестами в Минске, начавшимися после состоявшихся в воскресенье выборов президента. Официальная оценка происходящему будет дана позже.

Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление, — сказала Чемоданова.

Как писал NEWS.ru ранее, в центре Минска милиция оттеснила протестующих от стелы «Минск — город-герой». Люди начали строить баррикады.