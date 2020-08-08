МВД Белоруссии проводит заседание оперштаба в связи с протестами

МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба в связи с протестами в Минске.
О том, что в МВД началось заседание, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова,
Заседание связано с протестами в Минске, начавшимися после состоявшихся в воскресенье выборов президента. Официальная оценка происходящему будет дана позже.
Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление, — сказала Чемоданова.
Как писал NEWS.ru ранее, в центре Минска милиция оттеснила протестующих от стелы «Минск — город-герой». Люди начали строить баррикады.
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