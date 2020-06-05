Мишустин поздравил нового премьера Белоруссии с назначением

https://static.news.ru/photo/f12e45c2-a767-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко, который 4 июня занял пост премьер-министра Белоруссии.

Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия, — цитирует поздравление ТАСС.

Головченко возглавил обновлённый кабинет, в котором сменились шесть министров. Президент республики Александр Лукашенко объяснил решение перетасовать состав правительства, «чтобы люди понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов».

Как писал NEWS.ru, Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года, сменив Дмитрия Медведева, который руководил правительством восемь лет, а перед этим четыре года возглавлял государство.