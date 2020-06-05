Мишустин поздравил нового премьера Белоруссии с назначением

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко, который 4 июня занял пост премьер-министра Белоруссии.
Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия, — цитирует поздравление ТАСС.
Головченко возглавил обновлённый кабинет, в котором сменились шесть министров. Президент республики Александр Лукашенко объяснил решение перетасовать состав правительства, «чтобы люди понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов».
Как писал NEWS.ru, Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года, сменив Дмитрия Медведева, который руководил правительством восемь лет, а перед этим четыре года возглавлял государство.
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