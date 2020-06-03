Премьер-министр Михаил Мишустин постепенно осваивается после болезни и всё более жёстко забирает инициативу в свои руки. По его прямому распоряжению Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор проверят применение принятых для противодействия распространению коронавируса документов, в том числе и указов мэра Москвы, затрагивающих права и свободы граждан. Понятно, что это выигрышный пиар-ход, который, с одной стороны, демонстрирует заботу правительства о соблюдении прав человека даже в самых экстремальных условиях. А с другой, в некотором роде символизирует успех в борьбе с пандемией, поскольку уже пришло время подводить итоги. Конечно, это не парад и не плебисцит, но тоже демарш, работающий на общее успокоение и стабилизацию. Мол, самое страшное уже позади, а там и вакцина подоспеет.

Но не надо быть ясновидцем, чтобы понять ещё один подтекст мероприятия. Конечно, анализировать будут не только указы, принятые столичными властями. Но все же понимают, что общественный интерес представляют именно антипандемийные распоряжения Сергея Собянина, наиболее жёсткие, которые он стремился максимально распространить по всей стране. Именно эти документы, вводившие контроль даже за свободой передвижения москвичей, и подвергались особой критике. Мемом стало уверение, что даже не указ Собянина, а просто пресс-релиз его заместительницы Анастасии Раковой мгновенно отменяет основные положения Конституции. И это накануне конституционного же плебисцита.

Сергей Собянин Сергей Булкин/NEWS.ru

Заговорили об обкатке под предлогом пандемии в Москве жёсткого цифрового контроля за каждым жителем в стиле оруэлловского «Большого брата», о ликвидации даже намёка на приватность и неприкосновенность частной жизни. Понятно, что такие прогнозы вряд ли способствуют стабилизации обстановки в стране и мирному прохождению возможного транзита власти. Тем более, о введённых в столице QR-кодах, цифровых пропусках ничего не сказано даже в положении о ЧС, которое теперь может вводиться, кстати, по распоряжению премьера. А потому, не подвергая в целом уничижительной критике деятельность Собянина, есть необходимость расставить некоторые акценты и успокоить общественность на основе оценок Минюста и Роспотребнадзора.

Но есть во всей этой процедуре и личностный аспект. С самого начала распространения коронавируса немало было аналитических выкладок о претензии Собянина на солирование, на особую роль, которая явно превышала его губернаторские полномочия. Тем более что он возглавил и специальную рабочую группу при Госсовете, буквально фонтанируя идеями по локализации заразы. Даже Михаил Мишустин, который руководил штабом с аналогичными функциями при своём правительстве, вначале был вынужден идти как бы в кильваторе мэра. Да и сам заболел и на время выпал из руководящей обоймы.

Распространилось мнение о том, что Собянин своей бурной деятельностью сделал заявку на некий следующий карьерный шаг и что даже премьерский кабинет уже не предел его мечтаний. А потому, видимо, сейчас пришло время положить конец ненужным слухам и восстановить чин по чину нынешнюю иерархию. Потому и премьер, думается, не без согласования с президентом и распорядился «проанализировать» деятельность команды Сергея Семёновича. А тому только и останется смиренно выслушать результаты такого анализа. Как говорится, у каждого кулика своё болото.