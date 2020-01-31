https://static.news.ru/photo/74f0b24c-442f-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин 31 января обсудит будущее Союзного государства с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом.

Две страны договорились создать Союзное государство, соединив экономики и законодательство, в декабре 1999 года. Впоследствии Россия и Белоруссия открыли границы, создав Таможенный союз с Казахстаном, но остались политически разделены.

Необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. Это позволит создать новый драйвер росту наших экономик, облегчить условия ведения бизнеса, повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии, — цитирует Румаса РИА новости.

Делегации двух стран встретились в Алма-Ате.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Президент Александр Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.