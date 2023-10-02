Миротворцы РФ обеспечивают безопасность выезжающих по Лачинскому коридору

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские миротворцы выполняют постоянную миссию по обеспечению безопасности автомобилей, вывозящих мирных жителей с территории Карабаха через Лачинский коридор, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны РФ. Также на наблюдательные пункты доставлены необходимые запасы питьевой воды, медикаментов, горючего и оказывается гуманитарная помощь тем, кто в ней нуждается.

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность передвижения автомобилей с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Карабаха через Лачинский коридор. Военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) в круглосуточном режиме сопровождают продовольственные колонны, в том числе гражданские эвакуационные рейсы, совершающиеся для перевозки мирных жителей, не имеющих личного автотранспорта, — заявили в Минобороны РФ.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркивали в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о проведении операции.

На следующий день при посредничестве руководства миротворцев РФ была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Позднее в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. После объявления режима тишины в регионе начался процесс демилитаризации. Как сообщал пресс-секретаря Минобороны республики Анар Эйвазов, разоружение ведется совместно с российскими миротворцами.