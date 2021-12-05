Минск пригрозил Киеву жёстким ответом в случае повторного нарушения границы

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Белоруссия жёстко ответит Украине в случае повторного нарушения государственной границы, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, пишет Sputnik Беларусь в Telegram. Речь идёт о нарушении воздушного пространства республики украинским экипажем вертолёта Ми-8 во время военных учений.

При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жёстко, — сказал Сергей Павлов.

Белорусские пограничники также опубликовали видео того, как украинский вертолёт Ми-8 залетел на территорию республики.

Ранее сообщалось, что украинский военный вертолёт Ми-8 в ходе учений вторгся в воздушное пространство Белоруссии. Нарушение государственной границы было зафиксировано военнослужащими Мозырского погранотряда. Инцидент произошёл днём 4 декабря в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Вертолёт, летевший на высоте порядка 100 метров, пересёк границу и углубился на территорию Белоруссии примерно на километр. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал эту информацию ложной.

В связи с происшествием Министерство обороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины для вручения ему ноты протеста.