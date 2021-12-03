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На Украине опровергли сообщения о пересечении вертолётом границы Белоруссии

20:29, 04 декабря 2021
На Украине опровергли сообщения о пересечении вертолётом границы Белоруссии Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com
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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал ложной информацию о пересечении украинским вертолётом границы Белоруссии. По его словам, Киев не получал официальных писем о нарушении авиапространства от белорусского Государственного пограничного комитета, сообщает агентство УНН.

Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали, — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинский военный вертолёт Ми-8 в ходе учений вторгся в воздушное пространство Белоруссии. Нарушение государственной границы было зафиксировано военнослужащими Мозырского погранотряда.

Инцидент произошёл днём 4 декабря в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Вертолёт, летевший на высоте порядка 100 метров, пересёк границу и углубился на территорию Белоруссии примерно на километр.

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