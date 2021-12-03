На Украине опровергли сообщения о пересечении вертолётом границы Белоруссии

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В киевском лицее № 303 учительница отказалась разговаривать с учеником на украинском языке, из-за чего в соцсетях разгорелся скандал. Женщина заявила, что она гордится тем, что она русская, сообщает портал «Главред».

Ученик обратился к педагогу с просьбой разговаривать на мове, потому что он якобы не понимает русского языка. Женщина бурно отреагировала на это, высказавшись об уровне культуры школьника. Он не понимает...