Украинский военный вертолёт нарушил границу Белоруссии

Украинский военный вертолёт Ми-8 в ходе учений вторгся в воздушное пространство Белоруссии. Нарушение государственной границы было зафиксировано военнослужащими Мозырского погранотряда, сообщает БелТА.

Инцидент произошёл днём 4 декабря в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Украинский вертолёт, летевший на высоте порядка 100 метров, пересёк границу и углубился на территорию Белоруссии примерно на километр.

По данному инциденту проинформирована украинская сторона, — сказали агентству в Госпогранкомитете Белоруссии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за признание Крыма российским. В интервью латышскому порталу Sargs.lv он заявил, что белорусский лидер своим заявлением и намерением посетить полуостров ухудшает отношения Киева и Минска.

О том, что Крым де-факто и де-юре стал российским регионом после референдума 2014 года, Лукашенко сказал 30 ноября. По словам белорусского лидера, когда он отправится на полуостров, это будет означать, что Минск признал его принадлежность РФ.