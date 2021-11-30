«Крым стал российским»: Лукашенко рассказал о принадлежности полуострова

Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, когда он отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским.

Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским, — приводит агентство его слова.

Крым стал российским регионом поcле проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором подaвляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя выскaзались за вхождение в состав России. Однако Украина по-прежнему cчитает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Лукашенко в августе 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что «воевал бы за Крым». Политик убеждён, что «там бы тысячи человек легли». Он добавил, что никогда не видел угрозы из-за воссоединения Крыма с Россией. Лукашенко заявил, что в Киеве безалаберно и бестолково отнеслись к полуострову во время событий 2014 года.

Ранее Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства.