Белоруссия вручила ноту протеста военному атташе Украины

Министерство обороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины для вручения ему ноты протеста в связи с нарушениями украинской стороной государственной границы. Как сообщило ведомство в Telegram-канале, 4 декабря украинский вертолёт Ми-8 пересёк воздушное пространство Белоруссии.

Пятого декабря в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, — рассказали в министерстве.

Также до сведения атташе военное ведомство довело «очень тревожный» факт о том, что Киев избегает диалога для разрешения спорных вопросов «как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями».

Кроме этого, Минобороны заявило об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также в проведении военных учений на фоне обвинительной риторики в отношении Белоруссии. Всё это, по мнению белорусской стороны, «может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении».

Ранее сообщалось, что украинский военный вертолёт Ми-8 в ходе учений вторгся в воздушное пространство Белоруссии. Нарушение государственной границы было зафиксировано военнослужащими Мозырского погранотряда.

Инцидент произошёл днём 4 декабря в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Вертолёт, летевший на высоте порядка 100 метров, пересёк границу и углубился на территорию Белоруссии примерно на километр. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал эту информацию ложной.