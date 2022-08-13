Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в обстреле восьми позиций

Фото: vk.com/military_az

12 августа армянские военные нанесли восемь ударов по позициям вооруженных сил Азербайджана, сообщается на сайте МИД республики. Как отмечают в ведомстве, один удар был нанесен по территории Азербайджана, на которой располагаются российские миротворческие силы. В результате обстрелов потерь обнаружено не было.

Семь атак произошли в результате периодического обстрела позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском, Гедабекском, Товузском и Лачинском направлениях из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского, Чямбярякского, Товузгалинского и Горисского районов на азербайджано-армянской государственной границе, — говорится в публикации.

Минобороны Армении опровергло сообщение Азербайджана об обстреле позиций. В ведомстве уточнили, что обстановка на границе двух государств относительно стабильна и находится под полным контролем армянских военных.

Армия Азербайджана начала операцию «Возмездие» 3 августа в ответ на гибель своего военного, однако в тот же день власти республики ее остановили после обращений посредников. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что главной причиной эскалации напряженности в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе стало невыполнение Арменией своих обязательств в течение примерно одного года и девяти месяцев после окончания второй карабахской войны и подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения.

Министр добавил, что операция «Возмездие» была направлена против незаконных армянских формирований в Азербайджане. Он потребовал от Армении прекратить провокации.