Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах приграничных районов

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Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивных обстрелах позиций своих вооруженных сил на границе с Арменией в ответ на аналогичное заявление Армении. В ведомстве заявили, что вся ответственность за целенаправленное обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении.

Подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района, Чинарлы и Колагир Товузгалинского района, подвергли интенсивному обстрелу <...> позиции азербайджанской армии в направлениях населенных пунктов Зивел, Зейлик и Истису Кельбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 3 октября около 21:30 подразделения ВС Азербайджана, применяя минометы и крупнокалиберные винтовки, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций в восточной части армяно-азербайджанской границы. Отмечается, что огонь противника был подавлен, потерь с армянской стороны нет.

Аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджана призвал международные организации принять меры для привлечения к ответственности лиц в Армении, виновных в бесчеловечном обращении с телами погибших азербайджанских военнослужащих. Баку считает произошедшее преступлением против мира и человечности.