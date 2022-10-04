В Армении обвинили Азербайджан в обстреле на границе Минобороны Армении сообщило об обстреле своих приграничных позиций со стороны Азербайджана

Фото: Armenian Defense Ministry/Global Look Press

Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле своих позиций на границе. По словам пресс-секретаря военного ведомства Арама Торосяна, огонь велся из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, сообщает РИА Новости.

Третьего октября примерно в 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана, применив минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных на восточном участке армяно-азербайджанской границы, — рассказал Торосян.

Он добавил, что огонь по армянским позициям прекратился после ответных действий, в результате обстрела потерь не зафиксировано.

Ранее стало известно, что 3 октября аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджана призвал международные организации принять меры для привлечения к ответственности лиц в Армении, виновных в бесчеловечном обращении с телами погибших азербайджанских военнослужащих. Баку считает произошедшее преступлением против мира и человечности.