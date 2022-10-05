МИД Казахстана вызовет посла России из-за ситуации с украинским дипломатом

Фото: Болат Шайхинов/РИА Новости

Посла России в Астане Алексея Бородавкина 5 октября вызовут в МИД для разговора после комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает ТАСС. Ранее Захарова назвала посла Украины в Астане Петра Врублевского «послом террористического режима».

(Тон Захаровой. — NEWS.ru) диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров. <...> Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора, — поделился Смадияров.

Высказывание Захаровой стало реакцией на заявление Врублевского о желании Киева «убить как можно больше русских». Дипломат затем принес официальные извинения за свое высказывание. После этого он ушел в отпуск. 8 сентября сообщалось, что по требованию властей Врублевский покинул Казахстан. Смадияров отметил, что в ближайшее время будет назначен новый посол Украины в Астане.

В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу, — подчеркнул он.

В марте ведущий Фахрудин Шарафмал призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, Украина нуждается в победе, а не в мире, и достичь её можно только подобным способом. Позднее Шарафмал заявил, что считает свои слова «неуместными». 16 марта он сказал, что «в первую очередь нужно быть человечным», и извинился.

Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение с правовой точки зрения оценить высказывания, сделанные Шарафмалом. Хотя тот извинился, в ведомстве заявили, что телеведущий является представителем украинского национализма, «которым пропитана власть в этой стране». После этого СК России возбудил дело против журналиста.