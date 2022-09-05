Посол Украины в Казахстане извинился за слова о русских Посол Украины в Казахстане Врублевский извинился за слова об убийстве русских

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, вызванный в Министерство иностранных дел республики, принес извинения за высказывания об убийстве русских, сообщил официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров. Он уточнил, что дипломат, говоря о гражданах России, пребывал в нестабильном эмоциональном состоянии, передает РИА Новости.

Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, — сказал Смадияров.

Он добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске.

Ранее Петр Врублевский заявил о желании Киева «убить как можно больше русских». В СК России сообщили, что оценят высказывания дипломата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Врублевского «послом террористического режима».

МИД Казахстана в связи с такими призывами выразил послу протест. Во внешнеполитическом ведомстве республики сочли высказывание Врублевского несовместимым с деятельностью посла иностранного государства и подчеркнули, что подобные действия не должны наносить урон дружественным отношениям между странами.

Позднее Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Слова посла Украины также осудил совет Ассамблеи народа Казахстана.