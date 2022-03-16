Украинский телеведущий, призывавший «уничтожать русских детей», извинился 

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал, выступивший накануне на «Канале 24» с угрозами «убивать русских детей», теперь считает свои слова «неуместными». 16 марта в эфире телеканала он заявил, что «в первую очередь — нужно быть человечным». До этого журналист не считал, что цитаты нацистского преступника Адольфа Эйхмана цитировать неэтично.

И если для этого нам придётся вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает, — заявил в прямом эфире от 15 марта Фахрудин Шарафмал.

Словами телеведущего заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил расследовать и дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. А официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко назвала ведущего «типичным представителем украинского национализма, которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса».

Шарафмалу, пригрозившему лично вырезать семьи русских, стоит «оглядываться по центрифуге — вниз, вверх, влево, вправо», рассказал ранее NEWS.ru депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Парламентарий предрёк журналисту судьбу нацистских преступников — «позорная и гнусная смерть».