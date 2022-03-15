Украинский телеведущий призвал вырезать русские семьи

Убивать российских детей и устроить геноцид русских призвал в эфире украинского телеканала «24» ведущий Фахрудин Шарафмал. По его мнению, страна нуждается в победе, а не в мире и достичь её можно только подобным способом. Об этом сообщает РИА Новости.

Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей, — сказал Шарафмал.

Он также добавил, что теперь Украине необходима победа, а не мир.

И если для этого нам придется вырезать все ваши семьи — я буду одним из первых, кто это сделает, — заявил телеведущий.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.