СК возбудил дело против журналиста, призывавшего убивать русских

Уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала возбудил Следственный комитет РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства. Ранее в эфире телеканала «Крым 24» Шарафмал процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к убийству русских и их детей.

Возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 282 УК, пунктов «а», «в» части 2 статьи 354.1 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала), — сообщили в ведомстве.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение с правовой точки зрения оценить высказывания, сделанные Шарафмалом. Хотя тот извинился, в ведомстве заявили, что телеведущий является представителем украинского национализма, «которым пропитана власть в этой стране».

Ведущий украинского телеканала «Крым 24» Фахрудин Шарафмал призвал убивать российских детей и устроить геноцид русских. По его мнению, страна нуждается в победе, а не в мире и достичь её можно только подобным способом. Он также процитировал Эйхмана, призывавшего «уничтожать детей, чтобы уничтожить нацию».

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев на это заявил, что Шарафмалу стоит «оглядываться по центрифуге — вниз, вверх, влево, вправо». Парламентарий предрёк журналисту судьбу нацистских преступников — «позорная и гнусная смерть».