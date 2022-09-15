МИД Азербайджана: конфликт на границе назревал несколько месяцев Постпред Азербайджана при ООН Алиев: конфликт на границе с Арменией назревал несколько месяцев по вине Еревана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Азербайджана

Конфликт на армяно-азербайджанской границе — результат цепочки провокаций Еревана, которые предпринимались в течение нескольких месяцев, заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе заседания Совета безопасности организации. По его словам, позиция Баку останется приверженной восстановлению освобожденных территорий в приграничных зонах, передает Sputnik Азербайджан.

Алиев добавил, что Армения не выполняет достигнутых договоренностей в рамках трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, тем самым нарушая международные обязательства.

Он также отметил, что азербайджанские власти выступают за открытие региональных транспортных коммуникаций и процветание Южного Кавказа. Дипломат подчеркнул, что позиция Баку строится на международном праве и принятых практиках.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Минобороны Азербайджана сегодня днем опубликовало список погибших в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 105 человек убитыми.