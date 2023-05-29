МИД Армении назвал воинственными заявления Алиева по Карабаху

Фото: mfa.am

МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении усмотрело в заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева воинствующую риторику относительно ситуации в Карабахе. В МИД считают, что Баку намерен сорвать усилия международного сообщества по установлению мира в регионе, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел Республики Армения обращает внимание международного сообщества на очередные воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленные на срыв усилий Армении и международных партнеров по установлению мира, стабильности и безопасности в регионе, — цитирует агентство МИД Армении.

В Ереване отметили, что последние заявления Алиева противоречат Уставу ООН и другим обязательствам Баку.

Президент Азербайджана вновь угрожает Республике Армения применением силы, — считают в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что все партнеры Еревана, заинтересованные в мире и стабильности в регионе, обязаны дать оценку сложившейся ситуации. Алиев ранее говорил, что «армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана», а Баку не намерен ни с кем обсуждать их судьбу и будущее.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку. Это значит, что следует открыть железнодорожную дорогу в Нахичевань и вывести армянских военных из Карабаха. Политик подчеркнул, что мирное соглашение между республиками должно быть подписано на основе принципа территориальной целостности.