Алиев назвал условия делимитации армяно-азербайджанской границы Алиев: делимитация границы с Арменией должна проводиться на условиях Баку

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Ильхам Алиев

Делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это значит, что следует открыть железнодорожную дорогу в Нахичевань и вывести армянских военных из Карабаха. Политик подчеркнул, что мирное соглашение между республиками должно быть подписано на основе принципа территориальной целостности, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Делимитация границ должна быть на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирное соглашение должно основываться на международных правилах, должна быть открыта дорога (железнодорожная. — NEWS.ru) в Нахичевань. Из Карабаха должны быть выведены все представители Вооруженных сил Армении, — сказал Алиев.

Алиев добавил, что международные организации в последнее время фактически полностью согласились с позицией Азербайджана по вопросу Карабаха. По его словам, в мире убедились в правоте Баку и верности его своему курсу. Президент отметил, что сегодня уже не идет речи о независимости Карабаха или автономии: остается вопрос о судьбе руководства региона, будет ли оно амнистировано.

Он также заявил, что имеет все возможности для проведения любой операции в регионе.

Поэтому «парламент» должен быть распущен, элемент, именующий себя «президентом», должен сдаться, все «министры», «депутаты» и прочие должны покинуть свои посты. Лишь в таком случае им могут быть сделаны поблажки. Лишь в таком случае может идти речь о какой-либо амнистии, — озвучил позицию Алиев.

Также сегодня азербайджанский лидер выразил уверенность, что мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшем будущем. Он пояснил, что это может произойти, если Ереван вновь не изменит свою позицию.

25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.