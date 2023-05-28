Алиев выразил уверенность в скором подписании мира с Арменией

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшем будущем, передает Interfax Azerbaijan. Он добавил, что это произойдет, если Ереван вновь не изменит свою позицию.

После признания Арменией нашей территориальной целостности серьезных препятствий для заключения мирного договора практически не осталось. В ближайшем будущем, если Армения вновь не изменит свою позицию, мирный договор может быть подписан, — сказал он.

Он отметил, что даже если договор не будет подписан, в любом случае у Азербайджана не будет из-за этого никаких проблем.

Потому что мы сильная сторона, у нас сильная позиция за столом переговоров, у нас сильная позиция на границе. Даже если мирное соглашение не будет подписано, мы будем жить в комфортных и безопасных условиях, — добавил Алиев.

25 мая Пашинян заявил в ходе выступления на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Алиев в ответ сообщил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.

Пашинян до этого выражал надежду на скорое подписание мирного договора с Азербайджаном. Он предположил, что это произойдет 1 июня в ходе встречи в Кишиневе.

Однако позже пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что Ереван не планирует подписывать мирный договор с Баку на встрече Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. По ее словам, обсуждение соглашения между странами продолжается.