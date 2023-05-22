Пашинян выразил надежду на скорое подписание соглашения о мире с Баку

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Никол Пашинян

Ереван и Баку ведут интенсивные переговоры по мирному соглашению, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он выразил надежду на скорое подписание документа, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Надеемся по возможности быстро достичь согласия вокруг текста и подписать его, — цитирует агентство премьера.

При этом он усомнился, что подписание соглашения возможно 25 мая в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве. По словам Пашиняна, это маловероятно, поскольку до встречи осталось мало времени. В то же время он допустил возможность подписания в Москве документов об открытии региональных коммуникаций. Подписание мирного соглашения с Азербайджаном, по мнению премьера, возможно 1 июня в ходе встречи в Кишиневе.

Пашинян также добавил, что зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана должен быть осуществлен в соответствии с картами, которые были утверждены Генштабом СССР в 1975 году. Он пояснил, что это даст гарантию стабильности. Кроме того, премьер отметил, что это зафиксировано со стороны международного сообщества, пишет Sputnik Армения.

Ранее главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян заявили, что с начала мая в отношениях стран «наблюдается прогресс». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что стороны «приблизили понимание к общему видению мирного документа».