Массовые захоронения обнаружили на освобождённых территориях Азербайджана
Массовые захоронения обнаружили на освобождённых от армянской оккупации территориях Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. Его слова приводит агентство Trend.
Мамедов отметил, что в настоящее время
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN заявил, что победа во второй карабахской войне стала исторической для Баку, поскольку на протяжении 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.