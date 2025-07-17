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17 июля 2025 в 17:50

«Вандал-русофоб»: в ЛДПР объяснили, где самое место мэру Львова

Слуцкий: мэр Львова должен сидеть в тюрьме за осквернение воинских памятников

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэру Львова Андрею Садовому самое место «на нарах» за осквернение воинских памятников и «торговлю» прахом военнослужащих Красной Армии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на предложение украинского градоначальника обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса «Холм Славы», на украинских военнопленных.

Вандал-русофоб, место которому на нарах! Статья 243.4 УК РФ вполне однозначно квалифицирует уничтожение и осквернение воинских памятников в местах боевой славы (а бои за Львов в 1944 году были очень тяжелые) как уголовное преступление с наказанием до пяти лет. Но для львовского мэра необходимо предусмотреть набор отягчающих обстоятельств: кощунство и расчеловечивание, — написал Слуцкий.

Мэр Львова предложил обменять эксгумированные останки советских воинов на плененных бойцов ВСУ накануне, 16 июля. Речь идет о 355 останках, найденных на «Холме Славы». Их планируют перезахоронить на Голосковском кладбище, однако Садовой заявил о готовности обменять их на украинских военнослужащих.

Комментируя слова градоначальника, первый зампредседателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что власти города могут выбросить останки советских воинов на свалку. По его словам, Россия не должна этого допустить. Цеков также отметил, что Садовому наплевать на прошлое как СССР, так и Украины.

Украина
Львов
Леонид Слуцкий
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