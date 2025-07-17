В Крыму ответили мэру Львова на идею забрать останки советских воинов

Власти Львова могут выбросить останки советских воинов на свалку, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков, комментируя предложение мэра Львова Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских воинов на пленных украинских военных. По его словам, Россия не может этого допустить.

Это абсолютно аморальный человек, циник. Он предлагает обменять останки тех, кто отдал жизнь, в том числе, за предков самого Садового и за него. Надо ли менять? Если они собираются выбросить останки, то над этим надо подумать. Мы не можем этого допустить. Они могут сделать все, что хочешь. Они ненормальные люди, всегда были ненормальные, — сказал Цеков.

Он добавил, что подобное предложение характеризует руководство Львова и самого Садового. По словам Цекова, мэру Львова наплевать на прошлое как СССР, так и Украины, где погибли сотни тысяч советских солдат.

Ранее сообщалось, что Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов на плененных украинских военных. Речь идет о 355 останках, найденных на Холме Славы.