Алиев назвал исторической победу во второй карабахской войне

Победа во второй карабахской войне — историческая победа для Баку, потому что на протяжении 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

В последние годы я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим положением, любой ценой освободит родные земли от оккупантов, так и случилось. Мои слова стали реальностью, и Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов и восстановил свою территориальную целостность, — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что Армения с первых дней стала терпеть поражение на поле боя. Чтобы нанести вред гражданскому населению, Ереван подвергал обстрелам мирные города и сёла, в результате чего погибли более 100 человек.

Но они не смогли сломить волю азербайджанского народа. Даже люди, потерявшие своих родных, близких, родственников, говорили, мы должны идти только вперёд, — сказал Алиев, отмечая, что армяне в очередной раз показали себя перед миром как варвары.

Азербайджанский лидер добавил, что азербайджанские военные уже выполнили свою историческую миссию. По его словам Баку не нужна новая война.

Армян, которые живут на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, мы считаем сбившимися с пути гражданами Азербайджана. Их не так много. Согласно точной информации, менее 25 тысяч. Конечно, они также должны интегрироваться в азербайджанское общество, — подытожил он.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку так и не получил ответа Еревана на предложение о начале работы над мирным договором и делимитацией границ между странами.