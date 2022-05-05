Лукашенко заявил о недопустимости применения ядерного оружия

Фото Oskar Eyb/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал применение ядерного оружия недопустимым. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству Associated Press, отвечая на вопрос журналиста о гипотетической возможности использования ядерного оружия, если военные действия на Украине чрезмерно затянутся.

Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, ещё и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты, — подчеркнул Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, подобное развитие событий в принципе не допустимо. Иначе, по его словам, «наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда».

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля заявил, что против Украины может быть использовано оружие массового поражения. Украинский лидер отметил, что это может быть как тактическое ядерное оружие, так и химические боеприпасы.

В ответ на это обвинение министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Зеленский делает свои заявления в зависимости от того, что «он выпил или покурил». Он подчеркнул, что всерьёз воспринимать заявления главы украинского государства не стоит, потому что он постоянно меняет свою точку зрения.