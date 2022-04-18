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Лавров: заявления Зеленского зависят от того, «что он пьёт или курит»

12:12, 19 апреля 2022
Лавров: заявления Зеленского зависят от того, «что он пьёт или курит» Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский делает свои заявления в зависимости от того, что «он выпили или покурил», сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью India Today. Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова украинского лидера о том, что по Украине может быть нанесён ядерный удар.

Он много что говорит. Зависит от того, что он пьёт или курит, он многое говорит, — сказал Лавров.

Глава МИД также отметил, что Запад намеренно воспользовался президентом Украины против России, чтобы пойти наперекор Минским соглашениям. Он подчеркнул, что всерьёз воспринимать заявления главы украинского государства не стоит, потому что он постоянно меняет свою точку зрения.

Зеленский 15 апреля заявил, что против Украины может быть использовано оружие массового поражения. Украинский лидер отметил, что это может быть как тактическое ядерное оружие, так и химические боеприпасы.

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