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Мир

Зеленский: против Украины может быть применено тактическое ядерное оружие

19:23, 15 апреля 2022
Зеленский: против Украины может быть применено тактическое ядерное оружие Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что против Украины может быть использовано оружие массового поражения. Украинский лидер отметил, что это может быть как тактическое ядерное оружие, так и химические боеприпасы.

Мы должны думать не бояться, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не для Украины, не только для Украины, но и для всего мира, я думаю, — заявил Зеленский.

Российская сторона ранее направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн. Отмечается, что Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок вооружений на Украину.

Российский сенатор Андрей Климов сказал, что военная операция России на Украине довольно скоро завершится, так как Россия не собирается её растягивать. Сенатор пояснил, что это произойдёт, когда Украина станет безопасной для России и всего мира, будет установлено, что происходит в биолабораториях на её территории, а также обеспечена безопасность ядерных объектов. При этом конкретных сроков он не назвал.

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