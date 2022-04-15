Зеленский: против Украины может быть применено тактическое ядерное оружие

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Россия рассчитывает, что Молдавия воздержится от действий, наносящих ущерб отношениям стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет георгиевской ленты в республике. Её слова опубликованы на сайте ведомства. 14 апреля стало известно, что местных жителей и гостей Молдавии начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией <...> Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу...