Россия пригрозила США «непредсказуемыми итогами» из-за вооружения Украины

Российская сторона направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн, об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на текст претензии. В газете отмечают, что Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок вооружений на Украину.

Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, — передаёт издание.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В Пентагоне заявили, что США передадут Киеву 11 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, а также 500 ракет Javelin.

Ранее в пятницу российский сенатор Андрей Климов сказал, что военная операция России на Украине довольно скоро завершится, так как Россия не собирается её растягивать. Сенатор пояснил, что это произойдёт, когда Украина станет безопасной для России и всего мира, будет установлено, что происходит в биолабораториях на её территории, а также обеспечена безопасность ядерных объектов. При этом конкретных сроков он не назвал.

В начале апреля глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена присылать на Украину как можно больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, это очень облегчает бойцам задачу по «устранению бандеровской и националистической нечисти».