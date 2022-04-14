В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации на Украине

Военная операция России на Украине довольно скоро завершится. Россия не собирается её растягивать, заявил сенатор Андрей Климов, слова которого приводит РИА Новости.

Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся её специально растягивать, — сказал он.

Сенатор пояснил, что военная фаза завершится, когда Украина станет безопасной для России и всего мира и будет установлено, что происходит в биолабораториях на её территории и обеспечена безопасность ядерных объектов. При этом конкретных сроков он не назвал.

Ранее сроки окончания спецоперации спрогнозировал политолог Александр Перенджиев. Он предположил, что боевые действия могут продлиться до середины мая.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о её проведении с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам российский лидер отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и её народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.