Политолог оценил вероятность завершения спецоперации к Дню Победы

Российская спецоперация на Украине может продлиться до середины мая, хотя хотелось бы завершить военный конфликт к Дню Победы, 9 мая, заявил политолог Александр Перенджиев. Он также выразил надежду, что российские силовики в течение 10 дней полностью освободят Донбасс, пишет «360».

Где-то примерно в течение ближайших десяти дней мы все-таки придем к такому знаменательному дню, как день освобождения Донбасса. Если говорить об окончании операции, то я не стал бы торопиться и говорить, что мы тут в ближайшее время все вопросы порешаем. Есть у меня такое предположение (пока предварительное), что, наверно, все это может продлиться и до мая, и, может быть, даже до середины мая, — предположил Перенджиев.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации России в Донбассе. В Минобороны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям действия РФ не несут.

Западные страны в ответ ввели санкции против России. Новые меры Европы, например, коснулись пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телеведущей Ольги Скабеевой, а также ряда представителей российского бизнеса, включая миллиардера Алишера Усманова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач.