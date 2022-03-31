Кадыров попросил Байдена присылать на Украину больше Javelin'ов

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена присылать на Украину как можно больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам. это очень облегчает бойцам задачу по «устранению бандеровской и националистической нечисти». Ироничный текст обращения к американскому лидеру глава Чечни разместил в своём Telegram-канале.

Мой дорогой брат Тимур Ахмаев вместе с другими бойцами из Чеченской Республики 24/7 занят поиском и устранением бандеровской и националистической нечисти в Мариуполе. Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением, — написал Кадыров.

Он добавил, что особенно бойцам полюбились ПТРК Javelin, поскольку они имеют «двойную эффективность»: сначала украинские силовики жертвуют 2-3 жизни, чтобы не отдавать ценный трофей, а уже затем. завладев им, чеченские бойцы «уничтожают целый экипаж бандеровцев».

Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации, — резюмировал Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, оставшиеся силы ВСУ в основном сосредоточены на территории завода «Азовсталь».