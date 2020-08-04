Лукашенко расстроился отсутствием возможности называть оппонентов «шлюхами»

https://static.news.ru/photo/18d57574-d647-11ea-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что государство никогда не сможет выиграть битву в Интернете, так как уровень этой битвы «жёлтый».

Об этом белорусский лидер заявил в ходе обращения к народу и парламенту, которое транслировалось в YouTube.

Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите, обзывать всех шлюхами и проститутками тех, кто нам не нравится. Мы же — государство, — посетовал Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

В своём послании глава Белоруссии также пообещал, что «красть голоса никто не собирается» и заверил народ в том, что на выборах не будет никаких фальсификаций, а также назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко также заявил, что оппозиционные политики хотят распилить и «прихватизировать» с помощью реформ государственную собственность.