Лукашенко рассказал, какой будет новая конституция Белоруссии

https://static.news.ru/photo/36f891e2-30a3-11eb-a47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Новая конституция Белоруссии не позволит следующему президенту развалить страну. Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы.

Политик выступает за внесение поправок, поскольку необходимо скорректировать полномочия главы государства.

Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда, — цитирует Лукашенко БелТА.

Три государства в СНГ имеют серьёзную конституцию: Белоруссия, Россия и Казахстан. В Основном законе этих стран прописано, что «от решения президента зависит всё», подчеркнул белорусский лидер.

С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придёт человек и захочет развязать войну и прочее. Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась, — отметил глава республики.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заверил, что новая конституция будет принята «без ломки и катастроф».

Действующая редакция Основного закона Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней президент обладает значительным объёмом полномочий. Кроме того, благодаря поправкам количество сроков для лица, занимающего эту должность, не ограничено.

В республике с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди недовольны прошедшими выборами президента, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Оппозиция заявила о фальсификациях, поддерживающие её граждане уверены, что победила Светлана Тихановская.