https://static.news.ru/photo/50462ee2-ce2b-11e9-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение закрыть границу с Украиной обусловлено хлынувшим потоком оружия.

Об этом белорусский лидер рассказал на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в Минске. По его словам, закрытие границы является вынужденной мерой, так как если оружие попадёт в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма».

Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, — заявил Лукашенко.

В 2018 году на белорусско-украинской границе было изъято 76 едениц оружия и более 800 боеприпасов. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

Ранее News.ru писал о том, что президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что пришло время создать всемирный антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ и ШОС.