Лукашенко призвал развивать регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее возрождать районы страны, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Глава государства заявил, что на таких территориях нужно создавать новые производства.
26 апреля, в годовщину чернобыльской аварии, Лукашенко традиционно посещает пострадавшие районы Белоруссии. В 2020 году президент приехал в Наровлянский район Гомельской области,
Сегодня люди понимают <...>, что на этой земле можно жить. Главное — мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край, — заявил Лукашенко.
С начала апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары, которые распространились на соседние районы. Как сообщал NEWS.ru, 22 апреля огонь добрался до границы с Белоруссией.
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