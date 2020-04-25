Страны СНГ

Лукашенко призвал развивать регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

13:04, 26 апреля 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее возрождать районы страны, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Глава государства заявил, что на таких территориях нужно создавать новые производства.

26 апреля, в годовщину чернобыльской аварии, Лукашенко традиционно посещает пострадавшие районы Белоруссии. В 2020 году президент приехал в Наровлянский район Гомельской области, передаёт ТАСС. Лукашенко заявил в ходе визита, что считает возможным создание многопрофильных объединений, лесных хозяйств и агрохолдингов на пострадавших территориях. Президент пообещал принять конкретные решения по этому вопросу до конца года.

Сегодня люди понимают <...>, что на этой земле можно жить. Главное — мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край, — заявил Лукашенко.

С начала апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары, которые распространились на соседние районы. Как сообщал NEWS.ru, 22 апреля огонь добрался до границы с Белоруссией.

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