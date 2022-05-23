Лукашенко назвал генсеку ООН способы завершить конфликт на Украине

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу в личном послании, заявив о возможных путях прекращения конфликта на Украине. По мнению президента республики, санкции Запада против России, введенные из-за военной спецоперации, могут привести к глобальному голоду, падению уровня жизни всего человечества, а также массовой миграции. Лукашенко считает, что всех этих последствий можно избежать благодаря прекращению поставок вооружения Киеву, завершению информационной войны и дискриминации по национальным признакам в общественном дискурсе. Текст послания опубликовала БелТА.

Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации по причине национальной, культурной, языковой и религиозной принадлежности, от легализации и направления наемников, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский глава заявил, что вооруженные силы республики не станут принимать участия в военной спецоперации России на Украине. По его словам, у Белоруссии нет «никакой необходимости» участвовать в данном конфликте.

В ходе выступления на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».