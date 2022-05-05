Лукашенко: в участии Белоруссии в спецоперации России «нет необходимости»

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Белоруссия не станет принимать участия в военной спецоперации России на Украине, заявил президент РБ Александр Лукашенко в интервью Associated Press. По его словам, у Белоруссии нет «никакой необходимости» участвовать в данном конфликте. Ранее Лукашенко заявил, что действия России на территории Украины затянулись.

Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости, — заявил белорусский глава.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия «по определению не может проиграть» в ходе военной спецоперации на Украине. При этом он добавил, что РФ поддерживает лишь Белоруссия, в то время как «целых 50 государств присоединились к объединённым войскам» и сражаются на украинской стороне.

Он также рассказал об открытых и дружеских отношениях, которые сложились у него с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, диалог между двумя президентами во время обсуждения тех или иных вопросов остаётся открытым и честным и они не допускают между собой наглости или хамства. Белорусский лидер также подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.