Лукашенко рассказал о своих отношениях с Путиным Лукашенко назвал свои отношения с Путиным тесными и открытыми

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Архивное фото / Фото kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью агентству Associated Press об открытых и дружеских отношениях, которые сложились у него с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, диалог между двумя президентами во время обсуждения тех или иных вопросов остаётся открытым и честным и они не допускают между собой наглости или хамства.

Кроме того, Лукашенко назвал Путина «большим братом».

Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Беларуси, — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Минск может помочь Москве решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.

Он также отметил, что Союзное государство Белоруссии и России может привлечь и другие страны бывшего Советского Союза. Лукашенко подчеркнул, что видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией со стороны российских регионов.