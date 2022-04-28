Лукашенко заявил о готовности помочь России в сфере производства

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь России решить вопрос с импортозамещением. По его словам, российская сторона «слишком надеялась» на немецких и американских производителей, которые в итоге ушли с рынка РФ, пишет БелТА. Лукашенко подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.

У нас не стоит так жёстко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому что слишком надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них всё лучшее. Так оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнёров. Это такие партнёры — пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать, — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Союзное государство Белоруссии и России может привлечь и другие страны бывшего Советского Союза. На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым президент отметил, что видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией со стороны российских регионов.

Эксперты отмечали, что процесс интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства в последнее время активизируется в том числе под давлением санкций Запада. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году, а председатель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что государства должны интегрироваться прежде всего ради собственной безопасности.