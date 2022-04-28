Лукашенко: экс-республики СССР смогут подключиться к союзу Минска и Москвы

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союзное государство Белоруссии и России может привлечь и другие страны бывшего Советского Союза. Как пишет БелТА, на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым президент отметил, что видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией со стороны российских регионов.

Мы <...> пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства — Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза, — сказал Лукашенко.

Ранее эксперты отмечали, что процесс интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства в последнее время активизируется в том числе под давлением санкций Запада. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году, а председатель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что государства должны интегрироваться прежде всего ради собственной безопасности.

В то же время профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин считает, что Россия может столкнуться с негативными последствиями при углублённой интеграции Белоруссии — в случае введения общей валюты и единых органов власти. По его словам, у россиян сформирован неверный взгляд на происходящее в соседней стране, жители которой выступают за суверенитет своего государства и европейский путь его развития. С другой стороны, глубокая интеграция России и Белоруссии способна положительно сказаться на внутрироссийских настроениях.