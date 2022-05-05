Лукашенко дал прогноз, кто проиграет в конфликте на Украине

Военнослужащий ВС РФ / Фото MOD Russia/Global Look Press

Россия не может проиграть в конфликте на Украине, заявил в интервью агентству Assosiated Press президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако он отметил, что Москву поддерживает только Минск.

Лукашенко заявил, что Россия «по определению не может проиграть» в ходе военной спецоперации на Украине. При этом он добавил, что РФ поддерживает лишь Белоруссия, в то время как «целых 50 государств присоединились к объединённым войскам» и сражаются на украинской стороне.

Ранее Лукашенко сообщил в интервью AP, что применение ядерного оружия недопустимо. Иначе, по его словам, «наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда».

Он также рассказал об открытых и дружеских отношениях, которые сложились у него с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, диалог между двумя президентами во время обсуждения тех или иных вопросов остаётся открытым и честным и они не допускают между собой наглости или хамства.

Белорусский лидер также подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией «по всем направлениям», включая производство.